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Нижегородский кардиолог: “Нельзя выжидать, когда закончатся праздники!”

02 января 2025 13:26  [108] Общество

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, медики региона напоминают пациентам о важности соблюдения врачебных назначений в период продолжительных новогодних праздников.

Погружаясь в атмосферу веселья и отдыха, важно помнить о том, что соблюдение врачебных рекомендаций остается неотъемлемой частью заботы о своем здоровье. Особенно это касается тех, кто имеет хронические заболевания или проходит курс лечения.

По словам врачей, самое главное правило — не забывать о регулярности приема лекарств.

“Многие лекарства требуют регулярного приема для поддержания стабильного уровня активных веществ в организме. Пропуск дозы может привести к снижению эффективности терапии, а также спровоцировать обострение болезни. Например, при лечении гипертонии или сахарного диабета пропуск одного дня приема препаратов может значительно ухудшить состояние пациента”, — отметила главный врач городской поликлиники №7 Нижнего Новгорода Елена Овчинникова.

Некоторые заболевания, например, сердечно-сосудистые патологии, могут иметь осложнения, требующие немедленного медицинского вмешательства. Соблюдение режима приема медикаментов помогает снизить риск развития таких состояний, как инфаркт миокарда или инсульт.

“Когда мы разговариваем с пациентами, особенно перед такими событиями, как Новый год, прежде всего, рекомендуем ни в коем случае не прерывать курс уже назначенных препаратов и не забывать измерять артериальное давление. Если в праздничные дни, равно как и в будни, случается какая-то сосудистая катастрофа, например, резко повысилось давление, появились боли в области сердца, человек ощутил перебои в его работе, ни в коем случае нельзя выжидать, когда закончатся праздники! Нужно обязательно обратиться за медицинской помощью”, — подчеркнула главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тимощенко.

Отмечается, что хронические заболевания часто сопровождаются неприятными симптомами, такими как боль, одышка или слабость. Регулярный прием лекарств позволяет контролировать эти симптомы и поддерживать качество жизни на высоком уровне.

Кроме того, соблюдение врачебных рекомендаций способствует улучшению психологического состояния и снижает уровень стресса, который может негативно сказаться на общем самочувствии человека.

Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая отметила, что переедание, употребление алкоголя и низкая физическая активность в новогодние праздники — это факторы, которые могут повлиять на эффективность некоторых лекарственных средств.

“В новогодние каникулы особенно важно соблюдать режим приема лекарств, чтобы избежать нежелательных взаимодействий между препаратами и продуктами питания или алкоголем. Необходимо поддерживать привычный образ жизни. Отход от режима в праздничные дни может нарушить привычный ритм жизни и вызвать дискомфорт. Следование назначенному курсу лечения — залог стабильности и хорошего самочувствия”, — подчеркнула Наталья Савицкая.

Чтобы не забывать о приеме лекарств в суете праздничных дней, стоит заранее составить график и поставить напоминания на телефон или другой гаджет. Также полезно иметь под рукой запас необходимых препаратов, чтобы не оказаться без них в случае непредвиденных обстоятельств.

Ранее сообщалось о том, что допсредства выделят из бюджета на лекарства для нижегородских льготников.

Проектом закона предлагается направить дополнительно почти 650 млн рублей на лекарственное обеспечение льготников. Средства пойдут, в том числе, на продолжение обеспечения подопечных Фонда "Круг добра" после достижения 19-летнего возраста, больных фенилкетонурией и туберкулезом.

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Теги:
Медицина и здоровье Новый год
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