Смертельное ДТП унесло жизни 2-х молодых людей в Семенове

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области
По информации ГУ МВД России Нижегородской области, в Семеновском районе столкнулись две легковушки.
Это произошло около 12:50 на 67 км автодороги “Нижний Новгород — Йошкар—Ола”.
Известно, что водитель Citroen решил совершить обгон на запрещенной территории. На “встречке” он столкнулся с авто марки Suzuki.
В результате водитель Citroen 2006 года рождения и его пассажирка 2004 года рождения погибли на месте. Двое пострадавших из второго автомобиля госпитализированы в больницу.
Как уточнили в ГУ МЧС России, огнеборцы службы отключали аккумуляторы авто и деблокировали погибших.
Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП в Краснобаковском районе.
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