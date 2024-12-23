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Смертельное ДТП унесло жизни 2-х молодых людей в Семенове

02 января 2025 15:48  [43] Происшествия
Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

По информации ГУ МВД России Нижегородской области, в Семеновском районе столкнулись две легковушки.

Это произошло около 12:50 на 67 км автодороги “Нижний Новгород — Йошкар—Ола”.

Известно, что водитель Citroen решил совершить обгон на запрещенной территории. На “встречке” он столкнулся с авто марки Suzuki.

В результате водитель Citroen 2006 года рождения и его пассажирка 2004 года рождения погибли на месте. Двое пострадавших из второго автомобиля госпитализированы в больницу.

Как уточнили в ГУ МЧС России, огнеборцы службы отключали аккумуляторы авто и деблокировали погибших.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП в Краснобаковском районе.

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Теги:
ДТП Семеновский городской округ
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