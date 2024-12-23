Нижегородские художники устроили пленэр в депо метрополитена Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Депо "Пролетарское" нижегородского метрополитена на день превратилось в студию для художников. Как рассказали в городской администрации, предприятие стало частью проекта "Индустриальный арт".

В пленэре приняли участие 26 мастеров. Для гостей сначала провели экскурсию в цехе подъёмочного ремонта, токарной мастерской, показали парковые пути, где каждый художник нашёл для себя вдохновение для творчества.

"Наше предприятие видят только пассажиры, в основном – это светлые салоны в вагонах и станции. Но от их глаз скрыты внутренние процессы работы метрополитена. Очень приятно, что теперь наше электродепо запечатлят на холстах. Для нас, работников подземки, место, где мы трудимся, со временем становится обыденным. Совершенно другой мир открывается, когда мы видим его глазами художников", – рассказал начальник депо "Пролетарское" Михаил Глебов.

Руководитель проекта "Индустриальный арт" Дарья Сорокина рассказала, что такие пленэры помогают участникам увидеть вживую работу предприятий в реальных условиях и создать уникальные художественные произведения, впечатлившись их атмосферой. Художники показывают не только антураж промышленных предприятий, но и работу сотрудников.

Дарья Сорокина также отметила, что проект быстро развивается, и уже поступают запросы от других городов. "Этот проект носит ещё и социальный характер: через искусство мы привлекаем к таким профессиям молодых специалистов", - подчеркнула она.

Как сообщили в мэрии, по итогам серии индустриальных пленэров в 2025 году будет организована выставка работ нижегородских художников.