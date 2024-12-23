Производственное здание площадью 500 кв.м сгорело в Сормовском районе

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Производственное здание сгорело сегодня ночью в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Согласно информации, пожар случился на улице Зайцева. На место прибыли 9 спецмашин и 43 спасателя.
Специалисты ведомства потушили огонь на площади 500 кв. метров.
"Погибших и пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются дознаватели ведомства", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.
В ведомстве напомнили, что с начала года на территории Нижегородской области зарегистрировано 18 пожаров, погиб 1 человек: смертельное происшествие случилось 1 января в Борском районе в посёлке Памяти Парижской Коммуны.
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