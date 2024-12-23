Производственное здание площадью 500 кв.м сгорело в Сормовском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Производственное здание сгорело сегодня ночью в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, пожар случился на улице Зайцева. На место прибыли 9 спецмашин и 43 спасателя.

Специалисты ведомства потушили огонь на площади 500 кв. метров.

"Погибших и пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются дознаватели ведомства", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.