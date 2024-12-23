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Общество

Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 4 и 5 января

03 января 2025 17:07  [81] Общество

В Нижнем Новгороде в ближайшие дни перекроют движение транспорта возле Дворца спорта в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29). Участок дороги перекроют 4 и 5 января с 7:00 до 21:00 .

Согласно информации, ограничения связаны связаны с проведением домашних хоккейных матчей: на льду "Нагорного" в субботу "Торпедо" сразится с минским "Динамо", а в воскресенье "Торпедо-Горький" встретит ХК "Горняк-УГМК" из Верхней Пышмы.

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта.

В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.

Напомним, что 4 января в связи с проведением новогоднего фестиваля будет временно приостановлено движение транспорта по улицам Октябрьской, Грузинской, а также переулкам Холодному и Университетскому на пересечениях с Большой Покровской.

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Теги:
движение Транспортные ограничения
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