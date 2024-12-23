Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 4 и 5 января Общество

В Нижнем Новгороде в ближайшие дни перекроют движение транспорта возле Дворца спорта в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29). Участок дороги перекроют 4 и 5 января с 7:00 до 21:00 .

Согласно информации, ограничения связаны связаны с проведением домашних хоккейных матчей: на льду "Нагорного" в субботу "Торпедо" сразится с минским "Динамо", а в воскресенье "Торпедо-Горький" встретит ХК "Горняк-УГМК" из Верхней Пышмы.

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта.

В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.