Экономия по торгам в Нижегородской области в 2024 году составила 1,6 млрд рублей Экономика

фото: правительство Нижегородской области

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов в 2024 году составила 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

В 2024 году ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело более 1,5 тыс. процедур торгов на 46,1 млрд рублей.

На один состоявшийся лот подано в среднем четыре заявки участников.

Средства были сэкономлены, в частности, на выполнении работ по капремонту социально-значимых учреждений (476,7 млн рублей), по ремонту, реконструкции и содержанию автодорог и объектов транспортной инфраструктуры (343,5 млн рублей), на разработке проектной документации, выполнении проектных и изыскательских работ (196 млн рублей).

Региональные закупки охватывают почти все сферы рынка: это закупка лекарств, продуктов питания, ремонт автомобильных дорог, строительство школ, больниц, объектов инфраструктуры.

Региональная контрактная система также является инструментом поддержки отечественных производителей.

"Ежегодно отмечается высокая доля нижегородских компаний в общем объеме продукции и услуг, закупаемых для государственных и муниципальных нужд. В 2024 году с местными организациями заключено около 70 процентов от общей суммы заключенных контрактов", - добавил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Несмотря на закрепленное законом право государственных и муниципальных заказчиков заключать прямые контракты с единственным поставщиком, в 2024 году, как и ранее, приоритет отдан конкурентным процедурам.

Как сообщалось ранее, Нижегородская область в ноябре 2024 года сэкономила на торгах 308,3 млн рублей.