Проблемный дом на Генкиной достроили в Нижнем Новгороде
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Праздники "Новый год в каждый двор" с 26 декабря по 8 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
04 января 2025 15:19  [1] Экономия по торгам в Нижегородской области в 2024 году составила 1,6 млрд рублей
28 декабря 2024 17:30  [881] Нижегородский земсовет в 2024 году одобрил выделение участков для 249 проектов
28 декабря 2024 13:47  [704] Новую ферму на 400 голов построили в Большеболдинском районе
28 декабря 2024 11:24  [754] Прямые рейсы сохранятся между Нижним Новгородом и Минском в 2025 году
28 декабря 2024 07:58  [765] Более 7 тысяч тонн нижегородской сельхозпродукции направлено на экспорт в 2024 году
27 декабря 2024 18:41  [717] Портал ГИСОГД Нижегородской области расширит свой функционал в 2025 году
27 декабря 2024 17:18  [760] Минцифры улучшит качество интернета на трех федеральных трассах в Нижегородской области
27 декабря 2024 13:29  [654] Расходы на товары и услуги у россиян выросли почти на 7%
27 декабря 2024 11:40  [706] Нижегородская область вошла в число лидеров нацпроекта "Жилье и городская среда"
27 декабря 2024 11:13  [591] Нижегородская область получит допфинансирование на модернизацию систем водоснабжения
Экономика

Экономия по торгам в Нижегородской области в 2024 году составила 1,6 млрд рублей

04 января 2025 15:19  [1] Экономика
фото: правительство Нижегородской области

фото: правительство Нижегородской области

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов в 2024 году составила 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

В 2024 году ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело более 1,5 тыс. процедур торгов на 46,1 млрд рублей.

На один состоявшийся лот подано в среднем четыре заявки участников.

Средства были сэкономлены, в частности, на выполнении работ по капремонту социально-значимых учреждений (476,7 млн рублей), по ремонту, реконструкции и содержанию автодорог и объектов транспортной инфраструктуры (343,5 млн рублей), на разработке проектной документации, выполнении проектных и изыскательских работ (196 млн рублей).

Региональные закупки охватывают почти все сферы рынка: это закупка лекарств, продуктов питания, ремонт автомобильных дорог, строительство школ, больниц, объектов инфраструктуры.

Региональная контрактная система также является инструментом поддержки отечественных производителей.

"Ежегодно отмечается высокая доля нижегородских компаний в общем объеме продукции и услуг, закупаемых для государственных и муниципальных нужд. В 2024 году с местными организациями заключено около 70 процентов от общей суммы заключенных контрактов", - добавил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Несмотря на закрепленное законом право государственных и муниципальных заказчиков заключать прямые контракты с единственным поставщиком, в 2024 году, как и ранее, приоритет отдан конкурентным процедурам.

Как сообщалось ранее, Нижегородская область в ноябре 2024 года сэкономила на торгах 308,3 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
торги Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph