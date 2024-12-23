Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Нижнем Новгороде в 2025 году Общество

Нижний Новгород примет XII Форум регионов России и Республики Беларусь в июне 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Форум молодежной политики и наследия Великой Победы соберёт представителей регионов двух государств на площадке Нижегородской ярмарки. В пленарном заседании ожидается участие до 700 человек.

Организаторы форума - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь и правительство Нижегородской области.

"Опираясь на большой опыт региона в проведении масштабных мероприятий, мы постараемся сделать XII Форум регионов России и Республики Беларусь максимально интересным для участников. Программа форума будет очень насыщенной. Помимо масштабной деловой программы, гостей ждет широкая культурная составляющая: яркие шоу, фольклорные выступления и атмосфера традиционных русских ярмарок. Это позволит участникам не только плодотворно поработать, но и познакомиться с настоящей Россией", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В планах провести заседания секций ХII Форума регионов России и Белоруссии, заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь, а также совместное мероприятие торгово-промышленных палат России и Белоруссии.

"Мы ожидаем подписания новых соглашений о сотрудничестве, обмена опытом и укрепления существующих связей между регионами России и Республики Беларусь. Форум станет мощным импульсом для развития экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества, укрепит дружеские отношения между нашими народами и послужит дальнейшему развитию Союзного государства. Убеждена, что XII Форум регионов будет одним из самых ярких событий 2025 года", - подчеркнула министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

По данным организаторов, молодежное направление форума планируется наполнить проведением мероприятий конкурса эскизов мурала, связанного с совместным историческим прошлым России и Белоруссии, а также полезной программой по направлениям в молодежном центре "Высота", связанным с СВО, экологией, медиа, социальным проектированием, предпринимательством и исторической инсталляцией.

В культурную программу для гостей могут войти мероприятия фестиваля "Столица закатов", посещение спектаклей, постоянных и временных выставок нижегородских музеев.

Как сообщалось ранее, около 1000 участников из других стран приедут на молодежный форум в Нижний Новгород.