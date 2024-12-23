Склад для хранения кормов загорелся в Нижегородской области

фото: ГУ МЧС Нижегородской области
Утром 4 января произошло возгорание на площади 200 квадратных метров на складе для хранения кормов села Абабково Павловского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, от пламени пострадали стены и кровля, а вместе с ним сгорел и жмых подсолнечника. Среди людей пострадавших и погибших нет.
Сообщается, что одной из вероятных причин пожара могло быть самовозгорание веществ и материалов на складе, например, самого жмыха.
Как сообщалось ранее, производственное здание сгорело в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+