Склад для хранения кормов загорелся в Нижегородской области Происшествия

фото: ГУ МЧС Нижегородской области

Утром 4 января произошло возгорание на площади 200 квадратных метров на складе для хранения кормов села Абабково Павловского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, от пламени пострадали стены и кровля, а вместе с ним сгорел и жмых подсолнечника. Среди людей пострадавших и погибших нет.

Сообщается, что одной из вероятных причин пожара могло быть самовозгорание веществ и материалов на складе, например, самого жмыха.

Как сообщалось ранее, производственное здание сгорело в Сормовском районе Нижнего Новгорода.