Кабина фуры полностью сгорела во время езды в Кстове Происшествия

фото: ГУ МЧС Нижегородской области

На Центральном шоссе в городе Кстово во время движения загорелся большегруз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, полностью сгорела кабина фуры и частично груз, который перевозили на автомобиле.

Причины возгорания выясняются, пострадавших и погибших нет.

Как сообщалось ранее, три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Балахне.