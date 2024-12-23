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Происшествия

Кабина фуры полностью сгорела во время езды в Кстове

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фото: ГУ МЧС Нижегородской области

фото: ГУ МЧС Нижегородской области

На Центральном шоссе в городе Кстово во время движения загорелся большегруз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, полностью сгорела кабина фуры и частично груз, который перевозили на автомобиле.

Причины возгорания выясняются, пострадавших и погибших нет.

Как сообщалось ранее, три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Балахне.

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Теги:
Авария Пожар
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