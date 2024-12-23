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Временные ограничения введут в Нижнем Новгороде у дворца спорта по ул. Лоскутова

05 января 2025 12:05  [87] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 10:00 до 16:00 6 и 7 января будет временно прекращено движение транспорта по улице Лоскутова на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения вводятся в связи с проведением хоккейных матчей.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что 5 января с 7:00 до 21:00 будет перекрыто движение транспорта возле Дворца спорта в Советском районе. Ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29). 

Согласно информации, ограничения связаны связаны с проведением домашних хоккейных матчей: в воскресенье "Торпедо-Горький" встретит ХК "Горняк-УГМК" из Верхней Пышмы.

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта.

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Теги:
движение Транспортные ограничения
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