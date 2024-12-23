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Общество

Нижегородскую область посетили представители около 160 иностранных компаний

06 января 2025 11:37  [2] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородскую область посетили представители около 160 иностранных компаний в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольгу Гусеву.

По ее словам, с представителями иностранных компаний были проведены мероприятия для расширения торгово-экономического сотрудничества Нижегородской области с зарубежными партнёрами.

"В частности, были организованы переговоры с руководством области и деловыми кругами, круглые столы, посещение предприятий, презентации продукции и многое другое",- сообщила Гусева.

Также было организовано более 40 выездных мероприятий на территории 11 иностранных государств: Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Китая, Кубы, Малайзии, Сирии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Министр международных и межрегиональных связей региона добавила, в 2024 году состоялось подписание 10 договорных документов с зарубежными партнерами по линии правительства и органов местного самоуправления Нижегородской области с регионами и муниципальными образованиями таких стран, как Абхазия, Белоруссия, Китай, Республика Сербская (Босния и Герцеговина) и Узбекистан.

"Наша стратегия международного сотрудничества основывается на индивидуальном подходе к каждому зарубежному партнёру. Принимая делегации, мы стремимся всесторонне продемонстрировать богатый экономический, культурный, инвестиционный и экспортный потенциал Нижегородской области, учитывая специфику каждой страны. Подписанные соглашения – это результат целенаправленной и эффективной работы, прочный фундамент для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, способствующего устойчивому развитию и процветанию нашего региона", - отметила Гусева.

Напомним, Нижегородская область приняла 218 иностранных делегаций из 90 стран мира в 2024 году.

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Теги:
Иностранцы Международное сотрудничество
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