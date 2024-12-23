Более 8 тысяч случаев заболевания ОРВИ выявлено в Нижегородской области за неделю Общество

Более 8 тысяч случаев заболевания ОРВИ выявлено в Нижегородской области за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

"В рамках мониторинга за возбудителями ОРВИ за неделю обследовано порядка 6,5 тысяч человек: доминирует риновирус, микоплазма и сезонные коронавирусы. В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом преобладает вирус грипп А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к осложнениям. Поэтому этой зимой нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью", - отмечается в сообщении ведомства.

Врачи рекомендуют мыть руки с мылом, соблюдать социальную дистанцию в местах массового пребывания граждан, использовать маски, а также регулярно проветривать помещения.

Кроме того, в области за минувшую неделю был зарегистрирован 191 случай заболевания COVID-19, что в 2,6 раза меньше чем за предыдущую неделю.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом выросла на 22,6% в Нижегородской области за неделю.