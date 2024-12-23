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Общество

Ежегодный зимний учёт диких животных стартовал в Нижегородской области

08 января 2025 11:08  [106] Общество
фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ежегодный зимний учёт диких животных стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщили в в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Продлится он до 25 марта.

Из четырёх видов работ, основным является зимний маршрутный учёт, позволяющий учитывать состояние популяций лося, косули, кабана, рыси, зайца, куницы, белки, горностая, ласки, хорька, лисы, волка, глухаря, тетерева, рябчика и куропатки. Таким образом можно контролировать их добычу без ущерба для экосистемы, используя в основе для госмониторинга охотничьих ресурсов, нормирования добычи, установления ограничений на охоту, регулирования численности и создания охраняемых зон.

Учетные работы проводятся по заранее запланированным маршрутам и исследуемым площадкам. К проведению зимних учетов привлекаются штатные работники Минлесхоза, специалисты охотпользователей, опытные охотники, сотрудники заповедника "Керженский", которые хорошо разбираются в звериных следах.

В первый день затираются все следы, чтобы учитывать только новые, которые появились за сутки. В зависимости от площади территории охотничьего угодья общая протяжённость маршрутов может составлять от 80 км до 250 км и более. В день учётчик проходит расстояние от 5 до 15 км. При обработке материалов с использованием ведомственной информационной системы "Цифровой лес" по формулам осуществляется перерасчет количества подсчитанных на маршрутах следов в численность животных на исследуемой территории.

Напомним также, что для сохранения охотничьих ресурсов в регионе разработан план проведения биотехнических мероприятий, который включает подкормку диких животных, учет численности охотничьих ресурсов и регулирование численности волка в общедоступных охотничьих угодьях Нижегородской области.

Как результат всех этих мероприятий в регионе уже насчитывается более 25 тыс. лосей (в 2023 году – более 22,2 тыс.), 499 особей рыси (в 2023 году – 402 особи), 2,2 тыс. косули сибирской (в 2023 году – 1,4 тыс.), 1,5 тыс. косули европейской (в 2023 году – 1,6 тыс.).

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Теги:
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