Глеб Никитин включён в координационный совет по созданию передовых школ Политика

Глеб Никитин включён в координационный совет по созданию передовых школ

Губернатор Глеб Никитин включён в состав координационного совета по созданию передовых школ. Об этом сообщает пресс-служба федерального правительства.

Согласно информации, сопредседателями назначены замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Заместителем сопредседателей стал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, ответственным секретарём – его заместитель Ольга Колударова.

Всего совещательный орган включает в себя 31 человека.

Координационный совет при правительстве РФ по созданию передовых общеобразовательных организаций организован по поручению президента Владимира Путина. На него будут возложены вопросы комплектования учреждений педагогическими и управленческими кадрами, оснащения, а также набора учащихся.

Напомним, до 2030 года в стране должно быть создано не менее 12 передовых общеобразовательных организаций. В 2023 году началась реализация пилотного проекта. Его участниками на I этапе стали Белгородская, Нижегородская, Новгородская, Псковская и Рязанская области.

Ранее сообщалось, что проект по созданию флагманской школы имени Негина в Нижегородской области был представлен министру просвещения Сергею Кравцову.