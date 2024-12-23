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Происшествия

Пенсионер в Шатках подозревается в убийстве снохи

08 января 2025 17:27  [119] Происшествия
фото: СУ СКР по Нижегородской области

фото: СУ СКР по Нижегородской области

Пенсионер в Шатках подозревается в убийстве снохи. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, в ночь на 7 января в квартире дома на ул. Железнодорожная мужчина повздорил с женой своего сына, нанёс ей несколько ножевых ранений по телу, а после отчленил голову.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Гражданин задержан, ему предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что нижегородские оперативники по горячим следам задержали рецидивиста, который обвиняется в убийстве пенсионера.

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Теги:
Убийство
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