фото: СУ СКР по Нижегородской области
Пенсионер в Шатках подозревается в убийстве снохи. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Согласно информации, в ночь на 7 января в квартире дома на ул. Железнодорожная мужчина повздорил с женой своего сына, нанёс ей несколько ножевых ранений по телу, а после отчленил голову.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Гражданин задержан, ему предъявлено обвинение.
Ранее сообщалось, что нижегородские оперативники по горячим следам задержали рецидивиста, который обвиняется в убийстве пенсионера.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+