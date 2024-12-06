Нижегородские оперативники по горячим следам задержали убийцу пенсионера Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородские оперативники по горячим следам задержали рецидивиста, который обвиняется в убийстве пенсионера.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 11 декабря в квартире на проспекте Героев житель Нижнего Новгорода обнаружил тело своего 70-летнего дяди с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Во время оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники уголовного розыска вместе с полицейскими по горячим следам установили личность гражданина, причастного к убийству.

Установлено, что подозреваемый и его жена были знакомы с потерпевшим и некоторое время проживали вместе с ним. В сентябре этого года между мужчинами произошёл конфликт, во время которого 33-летний безработный и ранее неоднократно судимый избил пенсионера и повредил ему ручной пилой артерию на шее. В результате пожилой мужчина скончался. Чтобы скрыть преступление, рецидивист завернул тело 70-летнего пенсионера в линолеум и спрятал в квартире. После этого он уехал с территории региона.

Через три месяца после происшествия родственники погибшего мужчины пришли навестить его - и обнаружили тело.

Фигурант уголовного дела задержан во Владимирской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двух пенсионеров жестоко убили в Сарове. Подозреваемого в преступлении задержали спустя несколько часов. Им оказался 29-летний местный житель. Мужчина заключён под стражу на два месяца.