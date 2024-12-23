Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Региональные выплаты на рождение и воспитание детей
Проблемный дом на Генкиной достроили в Нижнем Новгороде
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 января 2025 13:04  [27] Проект капремонта двух корпусов Нижегородской детской больницы прошел госэкспертизу
09 января 2025 12:43  [73] Очередные партии гуманитарного груза передали в зону СВО от нижегородцев
09 января 2025 12:27  [102] Более 2,6 тысячи нижегородцев в 2024 году бесплатно обучились в рамках нацпроекта "Демография"
09 января 2025 11:58  [136] Число пострадавших из-за гололеда нижегородцев выросло 9 января
09 января 2025 10:41  [133] Более 2500 деревьев и кустарников высадили в Канавине в 2024 году по нацпроекту
09 января 2025 10:27  [229] Домашняя кошка с бешенством выявлена в Лыскове
09 января 2025 07:33  [282] Нижегородская область за выходные может остаться без снежного покрова
08 января 2025 13:44  [348] Около 250 тысяч нижегородцев посетили парки с конца декабря
08 января 2025 12:02  [347] Число иностранных студентов в нижегородских вузах выросло на 20%
08 января 2025 11:25  [366] Более 70 брошенных машин убрали с улиц Советского района Нижнего Новгорода в 2024 году
Общество

Более 2,6 тысячи нижегородцев в 2024 году бесплатно обучились в рамках нацпроекта "Демография"

09 января 2025 12:27  [102] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2024 году более 2,6 тысячи нижегородцев завершили бесплатное обучение в рамках нацпроекта "Демография"

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, нацпроект "Демография" действовал в стране с 2021 по 2024 год. Благодаря ему граждане могли бесплатно пройти обучение, переобучение или повысить квалификацию. Кроме того, благодаря работе Нижегородского кадрового центра "Работа России" можно было освоить новую профессию или приобрести дополнительные компетенции и знания.

Начиная с 2025 года подготовкой востребованных специалистов будет заниматься новый нацпроект "Кадры", который сформировали по поручению президента России Владимира Путина. В рамках нацпроекта на бесплатное обучение имеют право граждане в возрасте 50+, предпенсионеры, люди с инвалидностью, мамы в декрете, безработные граждане, участники СВО и отдельные категории молодежи.

Специалисты кадрового центра помогают определиться с новой профессией и выбрать место и формат обучения.

По итогам обучения в рамках нацпроекта "Демография" было трудоустроено более 90% безработных граждан. Самыми востребованными программами среди обучающихся в 2024 году стали такие программы, как "Педагог по скретч-программированию и гейм-дизайну", "Швея", "Аналитик данных", "Графический дизайнер", "Оператор станков с ЧПУ", "Эксперт по бухгалтерскому учету, финансам и налогообложению", "Управление персоналом", "1С Программист", "Тестировщик - простой вход в программирование" и "Социальный работник".

Руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил, что обучающиеся стремятся освоить навыки, которые будут востребованы на рынке труда. Это даёт возможность повысить конкурентоспособность, а также способствует развитию экономики региона в целом. 

Ранее сообщалось, что более 5 тысяч нижегородок нашли новую работу за первое полугодие 2024 года с помощью службы занятости.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография Нацпроект Обучение
Поделиться:
Новости по теме
10 октября 2024 07:05  [813] Около 3 тысяч нижегородцев бесплатно обучились благодаря нацпроекту "Демография"
27 августа 2024 08:52  [731] Более 5 тысяч нижегородок нашли новую работу за первое полугодие с помощью службы занятости
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph