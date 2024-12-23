Более 2,6 тысячи нижегородцев в 2024 году бесплатно обучились в рамках нацпроекта "Демография" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2024 году более 2,6 тысячи нижегородцев завершили бесплатное обучение в рамках нацпроекта "Демография"

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, нацпроект "Демография" действовал в стране с 2021 по 2024 год. Благодаря ему граждане могли бесплатно пройти обучение, переобучение или повысить квалификацию. Кроме того, благодаря работе Нижегородского кадрового центра "Работа России" можно было освоить новую профессию или приобрести дополнительные компетенции и знания.

Начиная с 2025 года подготовкой востребованных специалистов будет заниматься новый нацпроект "Кадры", который сформировали по поручению президента России Владимира Путина. В рамках нацпроекта на бесплатное обучение имеют право граждане в возрасте 50+, предпенсионеры, люди с инвалидностью, мамы в декрете, безработные граждане, участники СВО и отдельные категории молодежи.

Специалисты кадрового центра помогают определиться с новой профессией и выбрать место и формат обучения.

По итогам обучения в рамках нацпроекта "Демография" было трудоустроено более 90% безработных граждан. Самыми востребованными программами среди обучающихся в 2024 году стали такие программы, как "Педагог по скретч-программированию и гейм-дизайну", "Швея", "Аналитик данных", "Графический дизайнер", "Оператор станков с ЧПУ", "Эксперт по бухгалтерскому учету, финансам и налогообложению", "Управление персоналом", "1С Программист", "Тестировщик - простой вход в программирование" и "Социальный работник".

Руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил, что обучающиеся стремятся освоить навыки, которые будут востребованы на рынке труда. Это даёт возможность повысить конкурентоспособность, а также способствует развитию экономики региона в целом.

Ранее сообщалось, что более 5 тысяч нижегородок нашли новую работу за первое полугодие 2024 года с помощью службы занятости.