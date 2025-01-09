Глеб Никитин: "СМИ играют важнейшую роль в жизни нашего общества" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём российской печати.

"Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днём российской печати!

СМИ играют важнейшую роль в жизни нашего общества. Меняются технологии и способы распространения информации, но главными остаются человеческие эмоции, слова, поступки. Именно через вас раскрывается жизнь общества, вы являетесь летописцами стремительно меняющегося времени. От качества и объективности работы СМИ зависит очень многое", - говорится в тексте поздравления.

"Медиасфера Нижегородской области по праву считается одной из сильнейших в стране. У нас работают профессионалы самого высокого уровня, умеющие раскрыть любую тему. Главный результат вашего труда – доверие людей. В каждом уголке региона работают средства массовой информации, и везде они находят интересных героев, достойных внимания своих земляков.

Чтобы подчеркнуть значимость вашей профессии, в 2024 году в регионе учреждено звание "Заслуженный журналист Нижегородской области", три года подряд проводится премия "Журналист года". Радует, что количество талантливых и ярких конкурсных работ растет с каждым годом.

В профессиональный праздник желаю вам как можно больше интересных тем и героев. Пусть никогда не покидает вас вдохновение! Удачи и сил для новых свершений!", - сказал глава региона.