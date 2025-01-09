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Происшествия

Нелегальный центр для подмены телефонных номеров накрыли в Нижнем Новгороде

09 января 2025 13:55  [97] Происшествия

Полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ России обнаружили нелегальный центр для подмены телефонных номеров в одной из квартир в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в ходе расследования уголовного дела о дистанционном хищении более 550 тысяч рублей был задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он, по имеющимся данным, участвовал в схеме международного мошенничества.

Полицейские установили, что аферист звонил потерпевшим из Нижнего Новгорода. С помощью спецтехники они определили местоположение сим-карты звонившего. Оказалось, что в одной из квартир областного центра располагалось оборудование для подмены телефонных номеров. С его помощью звонок из-за рубежа отображался как российский.

"Предварительно, установлено, что подозреваемый обеспечивал работу аппаратно-программного комплекса, действуя по указанию анонимных кураторов. В арендованных задержанным квартирах изъяты компьютерная техника, 20 сим-боксов и более 13,5 тысячи сим-карт различных операторов сотовой связи, в том числе зарубежных", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время выявлено более 40 фактов использования привязанных к ним абонентских номеров в мошеннических схемах. Общий ущерб от этих преступлений составил около 10 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, почти 1,5 млн рублей перевела нижегородка на "безопасные счета" мошенников.

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Теги:
Мошенничество Полиция
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