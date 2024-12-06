Более 2 млн рублей похитили мошенники у пенсионерки из Шатков Происшествия

Более 2 млн рублей похитили мошенники у пенсионерки из Шатков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 66-летней жительнице районного поселка в мессенджере позвонила лжепредставитель компании мобильного оператора. Она сообщила женщине, что той необходимо продлить договор на оказание услуг связи, а для этого нужно сообщить персональные данные.

Затем ей по очереди позвонили якобы сотрудники портала "Госуслуги" и банка, которые рассказали женщине, что с ее счетов неизвестные пытаются похитить деньги. Пенсионерку убедили перевести все средства на сторонние "безопасные счета".

Пожилая женщина в течении нескольких дней выполняла все инструкции аферистов, и только когда общая сумма переведенных денежных средств составила свыше 2 млн рублей, она поняла, что ее обманули.

Ранее сообщалось, что жительница Арзамаса потеряла 1,5 млн рублей после общения с мошенником.