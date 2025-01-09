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Общество

Более 220 бригад скорой помощи дежурили в Нижнем Новгороде в праздничные дни

09 января 2025 17:41  [49] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В новогодние праздники на линию скорой медицинской помощи Нижегородской области поступило свыше 26,6 тысячи вызовов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в среднем бригады скорой медицинской помощи с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года обслуживали около 2,4 тысячи вызовов в сутки. Из них почти тысячи обращений регистрировалось в Нижнем Новгороде, более 1,4 тысячи обращений – в других муниципалитетах региона.

По данным главы регионального Минздрава Галины Михайловой, на протяжении всех праздничных дней в Нижнем Новгороде работали одновременно более 220 бригад СМП.

Галина Михайлова отметила, что по сравнению с периодом новогодних праздников в прошлом году количество инцидентов, требующих привлечения бригад скорой медицинской помощи, сократилось почти на 2,5 тысячи случаев.

В Минздраве Нижегородской области сообщили, что в период новогодних праздников в регионе произошло три серьезных ДТП. Кроме того, фиксировались случаи получения травм в результате падения на скользкой дороге, а также случаи холодовых травм. Помимо этого, были пострадавшие от использования пиротехники. В результате полученных трав помощь медиков понадобилась 14 нижегородцам, включая 6 детей.

Ранее сообщалось, что медики спасли два пальца подростку, взорвавшему петарду в нижегородском ТЦ.

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Теги:
Минздрав Праздники ЧП
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