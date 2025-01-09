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Общество

Оплата по геолокации заработает в троллейбусах Нижнего Новгорода

10 января 2025 07:44  [107] Общество

Фото: Нижегородэлектротранс

Оплата проезда по геолокации заработает в электробусах в нагорной и заречной частях Нижнего Новгорода на следующей неделе. Об этом сообщили в региональном "Центре развития транспортных систем".

Напомним, с октября данная система была успешно опробована на электробусных маршрутах областного центра.

Для оплаты по геолокации нужно установить на свой гаджет приложение "Нижегородская область. Транспорт", разрешить использование местоположения пользователя и привязать свою банковскую карту для оплаты. Если у пассажира ранее уже было установлено это приложение, его нужно обновить на маркетах Google Play и App Store. Использовать валидатор при такой системе оплаты не нужно.

В салонах троллейбусов будет размещён QR-код, наведя на который камеру пассажиры смогут скачать приложение или оплатить проезд, если приложение уже запущено. После оплаты пассажиру будет доступен электронный билет, а также вся история поездок.

Для проверки оплаты проезда контролеры будут использовать специальное приложение для считывания электронного билета. Повторно его использовать будет невозможно. Также будет запрещен скриншот экрана, поэтому переслать электронный билет третьему лицу не получится.

"В тоже время доступными для оплаты останутся и другие существующие на сегодня способы оплаты", - уточнили в ЦРТС.

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Теги:
Общественный транспорт Технологии Троллейбус
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