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Культура и отдых

Нижегородские музеи за время новогодних праздников посетило более 65 тысяч человек

11 января 2025 11:54  [94] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Музеи Нижегородской области с 1 по 8 января 2025 года посетило более 65 тысяч человек, почти на 19 тысяч больше, чем в новогодние каникулы 2024 года. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Лидером по количеству посетителей стал Нижегородский музей-заповедник – его филиалы за дни новогодних каникул посетило более 39,6 тысячи человек. Более 25 тысяч гостей, в том числе в составе 169 экскурсионных групп, принял со 2 по 8 января Нижегородский кремль. Усадьба Рукавишниковых приняла почти 10,5 тысячи человек.

Выставки и постоянные экспозиции в Нижегородском государственном художественном музее посетило более 20 тысяч человек. Больше всего гостей было в выставочном пакгаузе, где до 19 января работает выставка "Древний Египет. Искусство бессмертия". Сюда пришло почти 5300 посетителей. Также в праздничные дни более 4900 человек посетило "НГХМ|Русское искусство", где были доступны постоянная экспозиция русского искусства, а также выставка "Федор Шехтель: неизвестный нижегородский проект великого зодчего" и персональная выставка Галины Каковкиной "Красный вяз". Более 4000 нижегородцев и гостей города посетило манеж Нижегородского кремля и выставку "От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес". В том числе более 560 человек побывало на спектакле "За звездой", созданном командой Центра театрального мастерства. Во время новогодних каникул состоялось 17 спектаклей.

Русский музей фотографии в каникулы посетило почти 950 человек. Они стали участниками мастер-классов и интерактивных занятий. Также состоялось 14 обзорных экскурсий по музею, которые посетили 70 человек.

Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" с 1 по 8 января принял более 4500 человек. Из них 2300 гостей стали участниками программы "Новый год и Рождество в усадьбе Пушкиных", которая проходила с 3 по 7 января на территории музея.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции ТЮЗа в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу.

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Теги:
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