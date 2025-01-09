Проект реконструкции ТЮЗа в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Проект реконструкции здания театра юного зрителя на улице Максима Горького, 152 в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Об этом сообщает Единый реестр проектной документации.

Заказчиком работ выступил нижегородский ТЮЗ.

Проект реконструкции здания театра подготовили специалисты нижегородских ООО "Экопромпроект", ООО "Инжкомпроект", ООО "Технолог НН", ООО "Проектриск", московского ООО "Аэроком" и павловского ООО "Стройэкспертиза".

ООО "Асгард" в 2022 году подготовило проект служебного здания ТЮЗа в Нижнем Новгороде за 15,4 млн рублей. Стоимость строительства оценивалась в 40,2 млн рублей. После возведения служебного здания театра внешний облик главного здания нижегородского ТЮЗа будет сохранен.

Напомним, Нижегородский театр кукол открылся после ремонта.