Батарейка разорвала на части пульт от игрушки в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Telegram-канал ГУ МЧС России по Нижегородской области

Батарейка разорвала на части пульт от электронной игрушки. Как сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Нижегородской области, ЧП произошло в квартире в Нижнем Новгороде.

Разорванный взрывом пульт и поврежденный элемент питания обнаружила хозяйка квартиры, которая прибежала в комнату на громкий звук. К счастью, обошлось без возгорания и пострадавших.

Специалисты МЧС рекомендуют использовать только сертифицированную продукцию, чётко следовать инструкции и вовремя менять батарейки. Кроме того, спасатели на всякий случай рекомендуют гражданам приобрести огнетушитель.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина погиб на пожаре в Большеболдинском муниципальном округе.