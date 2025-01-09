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Спорт

Батарейка разорвала на части пульт от игрушки в Нижнем Новгороде

13 января 2025 10:12  [37] Спорт

Фото: Telegram-канал ГУ МЧС России по Нижегородской области

Батарейка разорвала на части пульт от электронной игрушки.  Как сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Нижегородской области, ЧП произошло в квартире в Нижнем Новгороде.

Разорванный взрывом пульт и поврежденный элемент питания обнаружила хозяйка квартиры, которая прибежала в комнату на громкий звук. К счастью, обошлось без возгорания и пострадавших.

Специалисты МЧС рекомендуют использовать только сертифицированную продукцию, чётко следовать инструкции и вовремя менять батарейки. Кроме того, спасатели на всякий случай рекомендуют гражданам приобрести огнетушитель.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина погиб на пожаре в Большеболдинском муниципальном округе.

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Теги:
Взрыв Дети МЧС
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