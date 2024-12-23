Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Схема движения изменилась на перекрёстке Гагарина-Тропинина
Региональные выплаты на рождение и воспитание детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
05 января 2025 19:03  [116] Пожилой мужчина погиб на пожаре в Большеболдинском муниципальном округе
04 января 2025 17:57  [451] Кабина фуры полностью сгорела во время езды в Кстове
04 января 2025 17:25  [365] Склад для хранения кормов загорелся в Нижегородской области
04 января 2025 13:19  [392] Двое мужчин погибли во время ремонта машины в Нижегородской области
04 января 2025 12:30  [349] Возгорание на площади 1,2 тыс. кв. м. ликвидировали в Починковском районе
03 января 2025 13:56  [458] Производственное здание площадью 500 кв.м сгорело в Сормовском районе
02 января 2025 15:48  [951] Смертельное ДТП унесло жизни 2-х молодых людей в Семенове
01 января 2025 14:35  [662] Женщина погибла на пожаре в Нижегородской области
31 декабря 2024 13:37  [794] Шесть человек пострадали в ДТП в Краснобаковском районе
30 декабря 2024 13:15  [894] Водитель такси в Нижнем Новгороде почувствовал себя плохо и задел 8 машин
Происшествия

Пожилой мужчина погиб на пожаре в Большеболдинском муниципальном округе

05 января 2025 19:03  [116] Происшествия

Фото: tg-канал МЧС России по Нижегородской области

В Большеболдинском муниципальном округе в деревне Большое Казариново на пожаре погиб мужчина.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС России по Нижегородской области, во время тушения пожара на 40 квадратных метрах частного дома был обнаружен труп 69-летнего хозяина жилища.

По предварительным данным причиной возгорания в частном доме стала неисправная печь. 

На месте происшествия работают дознаватели, которые установят все обстоятельства произошедшего. 

Ранее сообщалось, что женщина погибла на пожаре на Борском округе Нижегородской области.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде в Сормовском районе сгорело производственное здание площадью 500 кв.м.

Кроме того, в села Абабково Павловского муниципального округа сгорел склад для хранения кормов.

 


 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
04 января 2025 17:57  [451] Кабина фуры полностью сгорела во время езды в Кстове
04 января 2025 17:25  [365] Склад для хранения кормов загорелся в Нижегородской области
04 января 2025 12:30  [349] Возгорание на площади 1,2 тыс. кв. м. ликвидировали в Починковском районе
03 января 2025 13:56  [458] Производственное здание площадью 500 кв.м сгорело в Сормовском районе
01 января 2025 14:35  [662] Женщина погибла на пожаре в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph