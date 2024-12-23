Пожилой мужчина погиб на пожаре в Большеболдинском муниципальном округе

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В Большеболдинском муниципальном округе в деревне Большое Казариново на пожаре погиб мужчина.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС России по Нижегородской области, во время тушения пожара на 40 квадратных метрах частного дома был обнаружен труп 69-летнего хозяина жилища.
По предварительным данным причиной возгорания в частном доме стала неисправная печь.
На месте происшествия работают дознаватели, которые установят все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что женщина погибла на пожаре на Борском округе Нижегородской области.
Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде в Сормовском районе сгорело производственное здание площадью 500 кв.м.
Кроме того, в села Абабково Павловского муниципального округа сгорел склад для хранения кормов.
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