Пожилой мужчина погиб на пожаре в Большеболдинском муниципальном округе Происшествия

Фото: tg-канал МЧС России по Нижегородской области

В Большеболдинском муниципальном округе в деревне Большое Казариново на пожаре погиб мужчина.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС России по Нижегородской области, во время тушения пожара на 40 квадратных метрах частного дома был обнаружен труп 69-летнего хозяина жилища.

По предварительным данным причиной возгорания в частном доме стала неисправная печь.

На месте происшествия работают дознаватели, которые установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что женщина погибла на пожаре на Борском округе Нижегородской области.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде в Сормовском районе сгорело производственное здание площадью 500 кв.м.

Кроме того, в села Абабково Павловского муниципального округа сгорел склад для хранения кормов.



