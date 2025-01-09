Нижегородский дерматолог Варенова: аллергия на холод - это миф Общество

Нижегородский дерматолог Татьяна Варенова развеяла миф о существовании аллергии на холод. Об этом в своём Telegram-канале написал главный редактор медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Покраснение и шелушение рук зимой люди принимают за редкое "заболевание"- аллергию на холод. Однако, по мнению дерматолога, холод зимой провоцирует высвобождение гистамина в клетках кожи. По этой причине кожа рук начинает зудеть, краснеть и шелушиться. Подобные симптомы сильно схожи с привычной аллергией.

Чтобы избежать неприятных ощущений, Татьяна Варенова рекомендует защищать коду рук с помощью специальных кремов. А также стараться не брат снег и лед голыми руками.

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