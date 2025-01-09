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Общество

Нижегородский травматолог делится с коллегами опытом работы в зоне СВО

13 января 2025 12:19  [123] Общество

Нижегородский травматолог Антон Новиков работает в зоне СВО, сообщает ОТР.

Нижегородский врач уже несколько раз в качестве добровольца, начиная с мая 2022 года, побывал в зоне проведения специальной военной операции.

После каждой из таких поездок медик делится полученным опытом со студентами и преподавателями кафедры травматологии и ортопедии Приволжского медицинского университета.

Ранее сообщалось, что нижегородские доноры получат льготы как у волонтёров.

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Теги:
Здравоохранение ПИМУ СВО
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