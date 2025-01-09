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Общество

Нижегородские доноры получат льготы как у волонтёров

13 января 2025 11:41  [5] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Доноры крови в Нижегородской области смогут получить такие же льготы, как у волонтёров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор ИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.

Так, с 1 сентября 2025 года донорам-студентам начнут предоставлять два выходных дня.

"Помимо этого, донорам станут начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы, предусматриваются и денежные компенсации, связанные со сдачей крови", - пояснил Никонов.

В свою очередь, донорские организации смогут рассчитывать на поддержку, претендовать на гранты, помещения и участвовать в образовательных программах.

Напомним, нижегородцам вручили награды в рамках празднования Всемирного дня донора костного мозга.

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Теги:
донор Здравоохранение
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