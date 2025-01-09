Снегопад повлиял на схему автобусного маршрута А-46 в Нижнем Новгороде

Снегопад внес коррективы в маршрут автобуса А-46 в Нижнем Новгороде.
Как сообщает "Центр развития транспортных систем", сократить автобусный маршрут пришлось из-за скопившегося снега на конечной остановке "ЖК Стрижи". В настоящее время общественный транспорт временно ходит до остановки "ЖК Акварель".
По данным источника, о восстановлении движения по установленной схеме сообщат дополнительно.
Ранее сообщалось, что коммунальщики Нижнего Новгорода вышли на полный цикл уборки дорог из-за снегопада.
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