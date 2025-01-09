Снегопад повлиял на схему автобусного маршрута А-46 в Нижнем Новгороде Общество

Снегопад внес коррективы в маршрут автобуса А-46 в Нижнем Новгороде.

Как сообщает "Центр развития транспортных систем", сократить автобусный маршрут пришлось из-за скопившегося снега на конечной остановке "ЖК Стрижи". В настоящее время общественный транспорт временно ходит до остановки "ЖК Акварель".

По данным источника, о восстановлении движения по установленной схеме сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что коммунальщики Нижнего Новгорода вышли на полный цикл уборки дорог из-за снегопада.