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Общество

Снегопад повлиял на схему автобусного маршрута А-46 в Нижнем Новгороде

13 января 2025 14:19  [81] Общество

Снегопад внес коррективы в маршрут автобуса А-46 в Нижнем Новгороде.

Как сообщает "Центр развития транспортных систем", сократить автобусный маршрут пришлось из-за скопившегося снега на конечной остановке "ЖК Стрижи". В настоящее время общественный транспорт временно ходит до остановки "ЖК Акварель".

По данным источника, о восстановлении движения по установленной схеме сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что коммунальщики Нижнего Новгорода вышли на полный цикл уборки дорог из-за снегопада.

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Теги:
Общественный транспорт
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