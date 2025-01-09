Коммунальщики Нижнего Новгорода вышли на полный цикл уборки дорог из-за снегопада Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде дорожники вышли на полный цикл обработки дорог и уборки улиц из-за непрекращающегося снегопада.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, в первую очередь идет обработка проезжих частей, сбор снежных масс и формирование валов. После того, как снегопад завершится, дорожники начнут вывоз снега с городских дорог.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников, принятые в выходные меры позволили обеспечить стабильную ситуацию на дорогах Нижнего Новгорода.. Показатель транспортной загрузки в утренние часы пик не превысил привычных 7 баллов.

В Нижегородском районе коммунальные служба круглосуточно следят за обстановкой на всех участках улично-дорожной сети. Вся имеющаяся техника распределена по территории района для оперативности выполнения работ по уборке. Рабочие прометают и обрабатывают дороги, а также просыпают противогололедные материалами. Что бы избежать заторы, вся работа проводилась ночью. В уборке были задействованы комбинированные дорожные машины и тракторы. После того, как интенсивность осадков снизилась, на расчистку остановок вышли дорожные рабочие,. Они приводят в надлежащий вид остановки общественного транспорта и пешеходные зоны.

В Ленинском районе работа также идет в круглосуточном режиме. Все выходные техника обрабатывала противогололедными материалами и прометали дороги. На особом контроле держится обработка Мызинского моста, спусков и виадуков. Кроме того, обрабатываются и убираются тротуары, остановочные павильоны. ДУКи и ТСЖ проводят очистку придомовых территорий, а также мониторят образование наледи на кровлях.

В Канавинском районе проезжая часть, остановки, тротуары и пешеходные переходы чистятся круглосуточно. Коммунальные службы начали готовиться к снегопаду еще в выходные. С проблемных мест откачивали воду, убирали снег и очищали от льда тротуары. С вечера воскресенья дорожные рабочие и спецтехника убирали снег и обрабатывали противогололедными материалами дороги.

В Московском районе в выходные техника откачивала воду на дублере Сормовского шоссе, ул. Куйбышева и на пр. Героев. «Также рабочие бригады обработали дороги противогололедными материалами В ночь на понедельник автопоезда вышли на прометание и повторную просыпку дорог

В Сормовском районе дорожные службы в выходные приводили в порядок улицы и тротуары. Кроме того, уборка пешеходных зон держится на особом контроле. В настоящее время рабочие чистят и обрабатывают противогололедными материалами тротуары.

В Приокском районе коммунальные службы работают в усиленном режиме с выходных. Дорожники несколько раз в сутки выезжают на обработку дорог, включая Мызинский мост. Затем чистят и просыпают остальные дороги. В выходные рабочие также обрабатывали противогололёдными материалами пешеходные зоны и очищали тротуары от наледи.

В Советском районе в первую очередь очищается проезжая часть, тротуары и площадки остановочных павильонов. Начиная с 10 января, рабочие очищали и обрабатывали противогололедными материалами все спуски и подъемы района, а также крупные улицы района. Работа продолжается и сегодня. С раннего утра на дороги выехали комбинированные дорожные машины, которые проведут повторную обработку и очистку дорог. Кроме того, производится вывоз снега. Особое внимание уделяется обращениям жителей.

В Автозаводском районе продолжается круглосуточная работа по расчистке от снега автомобильных дорог, пешеходных тротуаров, остановочных павильонов и подходов к социальным объектам. В ночь на понедельник противогололедными материалами были обработаны дороги по маршрутам движения общественного транспорта, а также тротуары. В течение дня будет вывезен снег. Кроме того, на придомовых территориях дворники с утра расчищают от снега входные группы и тротуары, а также убирают снег с благоустроенных общественных пространств.

Ранее сообщалось, что сильные снегопады ожидаются в середине января в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что Юрий Шалабаев пригрозил директорам ДУКов штрафами за плохую уборку снега.