Новую систему индексации выплат по уходу за инвалидами введут в России

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В России с 1 февраля будет введена система индексации ежемесячных выплат для ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Об этом сообщил телеканал "360".
Согласно информации, правительство России будет ежегодно пересматривать размер пособий в соответствии с уровнем фактической инфляции. Сейчас эта выплата фиксированная и составляет для родителей и опекунов 10 тысяч рублей в месяц, для иных лиц - 1200 рублей. Причём если ухаживающие за инвалидами трудоустроены, то не имеют права на выплаты.
Изменения в указ о выплатах ухаживающим за инвалидами внесены президентом РФ Владимиром Путиным.Напомним, ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили увеличить до уровня МРОТ ежемесячную плату россиянам, которые ухаживают за инвалидами 1 группы и престарелыми людьми старше 75 лет.
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