Новую систему индексации выплат по уходу за инвалидами введут в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В России с 1 февраля будет введена система индексации ежемесячных выплат для ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Об этом сообщил телеканал "360".

Согласно информации, правительство России будет ежегодно пересматривать размер пособий в соответствии с уровнем фактической инфляции. Сейчас эта выплата фиксированная и составляет для родителей и опекунов 10 тысяч рублей в месяц, для иных лиц - 1200 рублей. Причём если ухаживающие за инвалидами трудоустроены, то не имеют права на выплаты.

Изменения в указ о выплатах ухаживающим за инвалидами внесены президентом РФ Владимиром Путиным.