Соседи заявили, что убивший дочь балахнинец казался хорошим Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

12 января в Балахне произошла трагедия: мужчина нанёс множественные ножевые ранения своей супруге, а также несколько раз ударил по голове свою полуторагодовалую дочь. От полученных травм девочка скончалась на месте, а её мать умерла позже в больнице.

Преступника задержали на месте происшествия. Он до прибытия полиции нанёс себе увечья, однако остался жив и был госпитализирован.

Как рассказали жители дома, в котором произошло убийство, семья создавала хорошее впечатление.

"Приехали только летом из Петербурга. Семья хорошая, даже площадку сделал детскую впереди дома. Вообще никаких нареканий. Что случилось, до сих пор никто не поймёт", - рассказали соседи телеканалу "360".

Они также отметили, что часто видели отца с ребёнком на прогулке. Мужчина никогда не был замечен пьяным, часто ездил на машине.

Напомним, в отношении жителя Балахны возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).