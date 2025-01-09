Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 января 2025 16:06  [70] Нижегородский Росприроднадзор расследует экологическое происшествие в Сергаче
13 января 2025 15:41  [87] Соседи заявили, что убивший дочь балахнинец казался хорошим
13 января 2025 12:04  [216] Жителя Балахны обвиняют в убийстве супруги и малолетней дочери
13 января 2025 10:12  [230] Батарейка разорвала на части пульт от игрушки в Нижнем Новгороде
13 января 2025 07:08  [292] Водитель иномарки погиб в ДТП под Выксой
12 января 2025 13:51  [398] Человек погиб при пожаре на ул. Ильинская в Нижнем Новгороде
10 января 2025 14:30  [576] Четыре человека погибли в трёх ДТП на нижегородских дорогах 9 января
10 января 2025 09:40  [472] В новогодние каникулы мошенники выманили у нижегородцев 13 млн рублей
09 января 2025 17:12  [685] Возгорание на Нижегородской ГЭС оперативно ликвидировали 9 января
09 января 2025 13:55  [513] Нелегальный центр для подмены телефонных номеров накрыли в Нижнем Новгороде
Происшествия

Соседи заявили, что убивший дочь балахнинец казался хорошим

13 января 2025 15:41  [87] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

12 января в Балахне произошла трагедия: мужчина нанёс множественные ножевые ранения своей супруге, а также несколько раз ударил по голове свою полуторагодовалую дочь. От полученных травм девочка скончалась на месте, а её мать умерла позже в больнице.

Преступника задержали на месте происшествия. Он до прибытия полиции нанёс себе увечья, однако остался жив и был госпитализирован.

Как рассказали жители дома, в котором произошло убийство, семья создавала хорошее впечатление.

"Приехали только летом из Петербурга. Семья хорошая, даже площадку сделал детскую впереди дома. Вообще никаких нареканий. Что случилось, до сих пор никто не поймёт", - рассказали соседи телеканалу "360".

Они также отметили, что часто видели отца с ребёнком на прогулке. Мужчина никогда не был замечен пьяным, часто ездил на машине.

Напомним, в отношении жителя Балахны возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахнинский район СК РФ Убийство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph