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Происшествия

Жителя Балахны обвиняют в убийстве супруги и малолетней дочери

13 января 2025 12:04  [4] Происшествия

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело завели по факту убийства женщины и малолетнего ребенка в Балахне

Как сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Нижегородской области, преступление произошло 12 января.

Следствие полагает, что подозреваемый в доме на улице Бумажников нанес множественные ножевые ранения своей супруге, а также несколько раз ударил по голове свою полуторагодовалую дочь. От полученных травм девочка скончалась на месте, а ее мать умерла позже в больнице.

Преступника задержали на месте происшествия. Чтобы избежать уголовную ответственность, мужчина до прибытия полиции нанес себе увечья, однако его госпитализировали. В скором времени ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что пенсионер в Шатках подозревается в убийстве снохи.

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Теги:
Балахна Убийство Уголовное дело
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