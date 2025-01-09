Жителя Балахны обвиняют в убийстве супруги и малолетней дочери

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Уголовное дело завели по факту убийства женщины и малолетнего ребенка в Балахне
Как сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Нижегородской области, преступление произошло 12 января.
Следствие полагает, что подозреваемый в доме на улице Бумажников нанес множественные ножевые ранения своей супруге, а также несколько раз ударил по голове свою полуторагодовалую дочь. От полученных травм девочка скончалась на месте, а ее мать умерла позже в больнице.
Преступника задержали на месте происшествия. Чтобы избежать уголовную ответственность, мужчина до прибытия полиции нанес себе увечья, однако его госпитализировали. В скором времени ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что пенсионер в Шатках подозревается в убийстве снохи.
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