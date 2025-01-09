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Культура и отдых

Свыше 185 тысяч туристов побывали в Нижегородской области в новогодние каникулы

13 января 2025 18:00  [45] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 185 тысяч туристов посетили Нижегородскую область во время новогодних праздников, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Об этом сообщает министерство туризма и промыслов региона.

Одним из самых популярных мест у жителей и гостей столицы Приволжья в новогодние праздники стал Нижегородский кремль.

"Другим популярным местом притяжения туристов стал воссозданный кремлевский фуникулер. Во время праздников с ним познакомились более 27 тысяч человек. Теперь это один из важнейших туристических объектов Нижнего Новгорода", - отметил управделами правительства региона Дмитрий Грызин.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев добавил, что во время праздничных гуляний Нижегородскую ярмарку посетили более 160 тысяч человек.

"С каждым годом растет интерес к "Заповедным кварталам" – в этом году тематические мероприятия здесь посетили 17 тысяч гостей. Неизменными местами притяжения туристов в новогодние праздники остаются Арзамас, Дивеево, Большое Болдино, Городец, Семенов, Варнавино и деревня Простоквашино в Тонкинском округе, - добавил Яковлев.

Напомним, Нижегородский фуникулер перевез около 92 тысяч человек с момента открытия.

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Теги:
Туризм фуникулер
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