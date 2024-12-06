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Общество

Нижегородский фуникулер перевез около 92 тысяч человек с момента открытия

17 декабря 2024 12:35  [72] Общество

Фуникулер в нижегородском кремле перевез 91 958 человек за три месяца работы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управделами правительства региона.

Билеты на подъемник с момента его запуска 15 сентября до 15 декабря реализовали на общую сумму около 18 млн рублей.

Напомним, стоимость строительства фуникулера на склоне Нижегородского кремля составила 1,8 млрд рублей.

Также ранее сообщалось, что изначально фуникулер в Нижегородском кремле планировалось построить к августу 2021 года, однако затем строки ввода подъемника в эксплуатацию перенесли на май 2024 года.

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Теги:
Туризм фуникулер
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