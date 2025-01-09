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Общество

Нижегородские врачи спасли внезапно ослепшего после тренировки молодого человека

13 января 2025 18:23  [102] Общество

Фото: Telegram-канал "Бокал прессека"

Врачи Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко помогли 23-летнему молодому человеку вернуть зрение после внезапной потери, произошедшей во время тренировки. О случившемся рассказал в своем Telegram-канале главный редактор медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Специалисты офтальмологического отделения диагностировали у пациента ретинопатию Вальсальвы — заболевание, характерное для молодых и физически активных людей. Оно развивается из-за резкого повышения давления в грудной или брюшной полости, что приводит к скачку внутриглазного давления и разрыву сосудов сетчатки.  

Медики уточнили, что подобное состояние может быть вызвано различными факторами, включая поднятие тяжестей, занятия дайвингом, игру на духовых инструментах или интенсивные физнагрузки. Кроме того, спровоцировать разрыв сосудов способны кашель, чихание, рвота, запоры или потуги во время родов.  

Для восстановления зрения хирурги провели микроинвазивную витрэктомию. Во время операции удалили стекловидное тело глаза и убрали кровь, скопившуюся на сетчатке. До лечения пациент мог видеть лишь на расстоянии вытянутой руки, однако после вмешательства зрение полностью восстановилось.

Напомним, нижегородские ученые приступили к созданию вакцины от рака.

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Теги:
Врачи Здравоохранение
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