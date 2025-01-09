Тарифы на проезд в электричках в Нижегородской области изменятся с 15 января Экономика

Тарифы на проезд в электричках в Нижегородской области изменятся с 15 января.

Как сообщает "Волго-Вятская пассажирская пригородная компания", минимальная стоимость проезда в пригородных поездах вырастет с 35 рублей до 37 рублей.

Проезд от станции Моховые горы до проспекта Гагарина, к примеру, теперь обойдется в 132 рубля. От Нижнего Новгорода до Уреня стоимость проезда составит 472 рубля.

На пригородном железнодорожном транспорте в черте Нижнего Новгорода при оплате электронным кошельком стоимость проезда составляет 35 рублей, вводятся в действие пересадочные тарифы электронный кошелек 60 минут и электронный кошелек 90 минут.

Ранее сообщалось, что курсирование доппоездов Нижний Новгород - Бор продлили до 1 июня 2025 года.