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Почти как в сказке: цветы распустились в середине января в Нижегородской области

14 января 2025 11:25  [108] Общество

Фото: t.me/nizhniytop

В Нижегородской области в середине январе из-за установившейся теплой погоды распустились цветы.

Как сообщает pravda-nn.ru, нижегородцы стали выкладывать в соцсетях фотографии необычного для зимы явления. Так, например, в Вачском районе зацвели незабудки - цветок вырос и распустился почти на сугробе.

Кроме того, из-за оттепели в регионе также проснулись клещи. 10 января на Бору в ветклинике ветеринары вытащили двоих клещей из пушистых пациентов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ожидаются сильные снегопады.

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Теги:
Погода Цветы
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