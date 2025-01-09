Почти как в сказке: цветы распустились в середине января в Нижегородской области

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В Нижегородской области в середине январе из-за установившейся теплой погоды распустились цветы.
Как сообщает pravda-nn.ru, нижегородцы стали выкладывать в соцсетях фотографии необычного для зимы явления. Так, например, в Вачском районе зацвели незабудки - цветок вырос и распустился почти на сугробе.
Кроме того, из-за оттепели в регионе также проснулись клещи. 10 января на Бору в ветклинике ветеринары вытащили двоих клещей из пушистых пациентов.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ожидаются сильные снегопады.
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