Сильные снегопады ожидаются в середине января в Нижнем Новгороде Общество

Снежная неделя ожидается в столице Приволжья с 13 по 17 января.

Как сообщается на сервисе "Яндекс. Погода", уже 13 января в городе пройдет дождь со снегом, температура воздуха составит -2…-1. Днем столбик термометра остановится на отметке -2, пойдет снег. К вечеру осадки утихнут и станет холоднее на один градус - 3. Ночью будет пасмурно и до -4.

14 января в Нижнем Новгороде синоптики обещают -4 и небольшой снег с утра, который прекратится к обеду. Вечером снег пойдет вновь и утихнет только к ночи. Среда 15 января ожидается снежной и "теплой" до -1 днем и до -4 ночью. В течении дня ожидается дождь со снегом. Первая половина четверга 16 января будет пасмурной. Вечером пойдет снег . Температура воздуха днем до - 6 Ночью потеплеет до 0. Пятница 17 января не принесет ничего нового : также ожидается дождь со снегом. Столбики термометров поднимутся до +2.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев поручил ежедневно инспектировать качество уборки снега/