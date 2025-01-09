НИИИС построит центр информобеспечения летных испытаний в Нижнем Новгороде

НИИИС им. Ю.Е. Седакова
Фото:
Проект центра информационного обеспечения летных испытаний ФГУП "ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова" в Нижнем Новгороде прошел экспертизу. Об этом сообщает Единый госреестр заключений проектной документации.
Новый центр планируется построить рядом с корпусами НИИИСА на улице Тропинина, 47.
Застройщиком выступает филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ - НИИИС им. Ю.Е. Седакова", а проектную документацию подготовили специалисты ООО ПКФ "Метэк-энерго".
Напомним, завод "Нител" планирует построить в Нижнем Новгороде новый корпус.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+