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Общество

Движение по мосту Нижегородской ГЭС будет интервальным вечером и ночью

15 января 2025 10:29  [112] Общество

Фото: филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"

Перекрывать движение по мосту Нижегородской ГЭС станут в вечернее и ночное время. 

Как сообщает пресс-служба филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС", это связано с плановыми ремонтными работами.

Информация об ограничениях заранее будет размещаться на сайте ГЭС и в официальной группе ВКонтакте, а также направляться в ЕДДС Городецкого района и ГКУ НО "ГУАД".

Нижегородская ГЭС напоминает, что на участке 22 ОПР3 22К-0020 "Линда – Городец – Заволжье" запрещен проезд грузовиков и автомобилей общей массой более 15 тонн, скорость ограничена до 30 км/ч, а минимальная дистанция составляет 15 м.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на установленные знаки, чтобы избежать повреждений конструкция и обеспечить безопасность на дороге.

Ранее сообщалось, что график работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 1 декабря 2024 года.

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Теги:
ГЭС движение Мост
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