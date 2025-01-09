Движение по мосту Нижегородской ГЭС будет интервальным вечером и ночью

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Перекрывать движение по мосту Нижегородской ГЭС станут в вечернее и ночное время.
Как сообщает пресс-служба филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС", это связано с плановыми ремонтными работами.
Информация об ограничениях заранее будет размещаться на сайте ГЭС и в официальной группе ВКонтакте, а также направляться в ЕДДС Городецкого района и ГКУ НО "ГУАД".
Нижегородская ГЭС напоминает, что на участке 22 ОПР3 22К-0020 "Линда – Городец – Заволжье" запрещен проезд грузовиков и автомобилей общей массой более 15 тонн, скорость ограничена до 30 км/ч, а минимальная дистанция составляет 15 м.
Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на установленные знаки, чтобы избежать повреждений конструкция и обеспечить безопасность на дороге.
Ранее сообщалось, что график работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 1 декабря 2024 года.
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