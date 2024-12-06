Подрядчик приостановил укладку литого асфальтобетона на Борском мосту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Подрядная организация приостановила работы по укладке литого асфальтобетона на Борском мосту в Нижегородской области до устранения замечаний по устройству гидроизоляции. Об этом сообщает главное управление автодорог региона (ГУАД).

Замдиректора по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог ГУАДа Андрей Лежнин отметил, что во время промежуточного приемочного контроля перед началом работ по устройству покрытия из литой асфальтобетонной смеси были обнаружены локальные нарушения технологии нанесения гидроизоляции. Генподрядчику было выдано предписание их устранить.

"Несмотря на сжатые сроки строительства и проведение ремонта в круглосуточном режиме, вопрос качества выполнения работ остается на первом месте. Учитывая важность объекта, мы обязаны обеспечить надежность и долговечность моста", - пояснил Лежнин.

По данным генподрядчика по ремонту Борского моста, из-за сильного порыва ветра в ночь с 21 на 22 ноября произошло частичное разрушение временных отапливаемых сооружений для проведения работ на стройплощадке. Поэтому влага местами проникла в первый слой системы гидроизоляции. На отбракованных участках уже проводится очистка плиты проезжей части от первого слоя гидроизоляции. После этого будет выполнен повторный монтаж гидроизоляционной системы.

Предполагается, что открытие одной полосы на мосту произойдет в декабре 2024 года. В ремонтных работах на мосту в настоящее время задействовано около 100 рабочих днем и около 40 человек – в ночную смену.

Капремонт Борского моста должен завершиться 28 ноября 2025 года.

Напомним, старый Борский мост в Нижегородской области закрыли на ремонт 26 марта 2024 года.