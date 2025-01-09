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Общество

Власти начали процедуру заключения концессии по укреплению левого берега Оки

15 января 2025 11:21  [5] Общество

В Нижнем Новгороде завершились торги на право заключения концессионного соглашения по укреплению левого берега Оки от затона яхт-клуба до Канавинского моста.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области, инициатором концессии выступило ООО "Проект 4" от "Корпорации развития Нижегородской области", других заявок не было. Запущена процедура по подготовке к заключению соглашения с инициатором концессии. 

Стоимость создания объекта составит 5,5 млрд рублей при ключевой ставке ЦБ 21%. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2039 года, срок создания — 33 месяца. Предельный размер капитального гранта — 100,4 млн рублей, размер инвестиционного платежа — 5,2 млрд рублей с декабря 2030 по июнь 2038 года. Общая сумма процентных платежей — 15,82 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что берегоукрепление набережной стартовало на правом берегу Оки. Также сообщалось, что нижегородские власти заключат концессию на укрепление левого берега Оки.

 

 
 

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Теги:
Строительство торги
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