Власти начали процедуру заключения концессии по укреплению левого берега Оки Общество

В Нижнем Новгороде завершились торги на право заключения концессионного соглашения по укреплению левого берега Оки от затона яхт-клуба до Канавинского моста.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области, инициатором концессии выступило ООО "Проект 4" от "Корпорации развития Нижегородской области", других заявок не было. Запущена процедура по подготовке к заключению соглашения с инициатором концессии.

Стоимость создания объекта составит 5,5 млрд рублей при ключевой ставке ЦБ 21%. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2039 года, срок создания — 33 месяца. Предельный размер капитального гранта — 100,4 млн рублей, размер инвестиционного платежа — 5,2 млрд рублей с декабря 2030 по июнь 2038 года. Общая сумма процентных платежей — 15,82 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что берегоукрепление набережной стартовало на правом берегу Оки. Также сообщалось, что нижегородские власти заключат концессию на укрепление левого берега Оки.



