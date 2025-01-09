70-летняя нижегородка насмерть отравилась грибами Происшествия

Один человек скончался от отравления грибами в Нижегородской области в 2024 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Пострадавшей стала 70-летняя женщина из Кстова, съевшая грибы, которые сама собрала в лесу.

"Всего в Нижегородской области отравились грибами 22 человека в 2024 году. Все случаи отравления связаны с употреблением в пищу грибов собственного сбора и приготовления", - пояснили в ведомстве.