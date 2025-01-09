70-летняя нижегородка насмерть отравилась грибами

Один человек скончался от отравления грибами в Нижегородской области в 2024 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
Пострадавшей стала 70-летняя женщина из Кстова, съевшая грибы, которые сама собрала в лесу.
"Всего в Нижегородской области отравились грибами 22 человека в 2024 году. Все случаи отравления связаны с употреблением в пищу грибов собственного сбора и приготовления", - пояснили в ведомстве.
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