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Происшествия

70-летняя нижегородка насмерть отравилась грибами

15 января 2025 12:30  [86] Происшествия

Один человек скончался от отравления грибами в Нижегородской области в 2024 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Пострадавшей стала 70-летняя женщина из Кстова, съевшая грибы, которые сама собрала в лесу.

"Всего в Нижегородской области отравились грибами 22 человека в 2024 году. Все случаи отравления связаны с употреблением в пищу грибов собственного сбора и приготовления", - пояснили в ведомстве.

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Теги:
Грибы Отравление
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