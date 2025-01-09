220 многодетных родителей трудоустроили в Нижегородской области в Год семьи Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский кадровый центр "Работа России" помог трудоустроиться 220 многодетным родителям в рамках Года семьи, сообщили в областном управлении по труду и занятости населения.



В 2024 году многодетные мамы и папы получили работу на различных должностях: торговые представители, инженеры, социальные работники, электромонтеры, операторы ЭВМ, экономисты и другие.



Руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил, что многодетные родители часто сталкиваются с трудностями при поиске работы, включая неудобный график или расположение рабочего места. Для поддержки этой категории соискателей в регионе работают 37 карьерных консультантов. Они помогают подбирать вакансии, организуют профориентационные мероприятия и направляют родителей на программы профессиональной подготовки. По словам Пантюхина, работа с многодетными семьями будет продолжена: с 2025 по 2030 годы губернатор Глеб Никитин объявил Пятилетием семьи в регионе.



В этом году 49 многодетных родителей прошли профессиональное обучение. Среди востребованных направлений – профессии психолога, бухгалтера, дизайнера компьютерной графики, интернет-маркетолога, социального работника, электрогазосварщика и водителя категории "С".



Директор Нижегородского кадрового центра "Работа России" Людмила Егорова сообщила, что за год 230 многодетных родителей зарегистрировались как самозанятые. Еще 31 человек получил субсидию на открытие собственного дела. Временную работу нашли более 300 подростков из многодетных семей.



Кадровый центр также помогает многодетным родителям в организации временной занятости, предоставляет поддержку при переезде в другой регион и направляет на обучение.



Напомним, что в 2023 году Нижегородская область вошла в число 17 пилотных регионов России, где в рамках нацпроекта "Демография" была проведена комплексная модернизация службы занятости. В регионе обновили сеть центров занятости и внедрили новые подходы к трудоустройству граждан.



С 2025 года в России стартует новый нацпроект "Кадры", разработанный на основе нацпроекта "Демография". Он направлен на обеспечение экономики востребованными специалистами и позволит скоординировать усилия образовательных учреждений, работодателей и государства.

Ранее сообщалось, что около 1000 нижегородских многодетных семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий.