Племзавод затапливает навозом поселок в Семеновском округе

Фото:
Поселок Ильино-Заборское в Семеновском округе Нижегородской области затоплен навозом с местного племенного завода.
Сюжет о неблагоприятной экологической ситуации вышел в телепрограмме "Кстати."
Местные жители убеждены, что предприятие сливает нечистоты прямо в речку Белбаж. В 2020 году здесь уже произошло аналогичное ЧП, что привело тогда к массовой гибели рыбы.
При этом главный инженер АО "Ильино-Заборское" уверяет, что в населённом пункте течёт обычная вода тёмного цвета, не содержащая отходов жизнедеятельности животных. Также на племзаводе рассказали, что у них работает все в штатном режиме и никаких утечек нет.
Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запросы в региональный Росприроднадзор и министерство экологии Нижегородской области для разъяснения данной ситуации.
Ранее сообщалось, что Нижегородский Росприроднадзор расследует экологическое происшествие в Сергаче.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+