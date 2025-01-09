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Общество

Племзавод затапливает навозом поселок в Семеновском округе

15 января 2025 13:49  [123] Общество

Фото: стоп-кадр программы "Кстати"

Поселок Ильино-Заборское в Семеновском округе Нижегородской области затоплен навозом с местного племенного завода.

Сюжет о неблагоприятной экологической ситуации вышел в телепрограмме "Кстати." 

Местные жители убеждены, что предприятие сливает нечистоты прямо в речку Белбаж. В 2020 году здесь уже произошло аналогичное ЧП, что привело тогда к массовой гибели рыбы.

При этом главный инженер АО "Ильино-Заборское" уверяет, что в населённом пункте течёт обычная вода тёмного цвета, не содержащая отходов жизнедеятельности животных. Также на племзаводе рассказали, что у них работает все в штатном режиме и никаких утечек нет. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запросы в региональный Росприроднадзор и министерство экологии Нижегородской области для разъяснения данной ситуации.

Ранее сообщалось, что Нижегородский Росприроднадзор расследует экологическое происшествие в Сергаче.

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Теги:
Экология
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