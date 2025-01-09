Нижегородский Росприроднадзор расследует экологическое происшествие в Сергаче Происшествия

Фото: кадр из сюжета программы "Кстати"

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия проводит необходимые мероприятия по факту разлива на почву отходов - предположительно, свекловичного жома Сергачского сахарного завода. Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-служба ведомства.

Поводом для вмешательства стала жалоба жителя Сергача программе "Кстати". Мужчина рассказал том, что отходы от свёклы, которые возникают при производстве сахара, распространились по промзоне возле завода и стали затапливать его участок ещё две недели назад. Он попытался сообщить об этом руководству завода, но никаких мер никто не предпринял.

Инспекторы Росприроднадзора в ближайшее время выедут на место экологического ЧП, что бы взять пробы и оценить масштаб загрязнения. В дальнейшем это поможет установить размер возможного ущерба компонентам окружающей среды, а также заставить нарушителя его возместить.

По итогам проводимых в настоящий момент надзорных мероприятий будет принято решение о дальнейших действиях Управления и возможных мерах привлечения нарушителя к административной ответственности.

В ведомстве напомнили, что это не первое происшествие, связанное с сахарным заводом. В 2024 году на предприятие случился разлив патоки. Тогда заводу было объявлено предостережение.

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