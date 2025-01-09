РЖД займется реконструкцией перегона Окская - Сортировочный в Нижегородской области

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Проект реконструкции земляного полотна на перегоне Окская – Горький - Сортировочный в Нижегородской области прошел госэкспертизу. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.
Речь идет об участке протяженностью 13 км в Богородском районе.
Работы будет проводить ОАО "РЖД". Проектную документацию подготовили специалисты московских ООО НПО Стандарт и АО "Росжелдорпроект".
Положительное заключение на проект было выдано 15 января.
Напомним, ГЖД ждет финансирования на строительство ТПУ в Кстове.
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