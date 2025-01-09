Конкурс на обслуживание нижегородских камер фиксации нарушений ПДД остановили из-за жалобы Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области из-за жалобы остановлен конкурс по выбору организации для обслуживания камер фотовидеофиксации нарушений ПДД за 171,1 млн рублей.

Как сообщается на портале госзакупок, в УФАС Нижегородской области с жалобой обратилось ООО "Аффинаж Айти".

В компании полагают, что заказчик в лице "Центра развития транспортных систем" специально ограничил конкуренцию.

Например, в документацию внесено требование о наличии у участников лицензии на техническую защиту конфиденциальных данных. Заявитель указывает на то, что системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения не являются средствами защиты информации.

Федеральную антимонопольную службу просят обязать ЦРТС устранить выявленные нарушения.

Ранее сообщалось, что число камер видеонаблюдения в Нижегородской области за 2024 год выросло на 60%.