Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 января 2025 15:33  [52] Около 150 договоров "Содружество" заключат в Городецком округе в 2025 году
15 января 2025 15:19  [76] Конкурс на обслуживание нижегородских камер фиксации нарушений ПДД остановили из-за жалобы
15 января 2025 14:59  [102] Девять проектов из Нижегородской области вышли в финал премии "Серебряный лучник - Приволжье"
15 января 2025 14:36  [116] РЖД займется реконструкцией перегона Окская - Сортировочный в Нижегородской области
15 января 2025 14:29  [135] Нижегородцам объяснили, как введение турналога повлияет на цены в отелях 
15 января 2025 14:16  [134] Огромная пробка образовалась из-за ДТП с тремя авто в Кстове
15 января 2025 13:57  [132] Программу маткапитала продляют до 2030 года и планируют расширить
15 января 2025 13:49  [163] Племзавод затапливает навозом поселок в Семеновском округе
15 января 2025 13:11  [258] Треснувший дом на улице Коломенской снесут
15 января 2025 13:04  [163] Два международных рейса задержали из нижегородского аэропорта 15 января
Общество

Конкурс на обслуживание нижегородских камер фиксации нарушений ПДД остановили из-за жалобы

15 января 2025 15:19  [76] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области из-за жалобы остановлен конкурс по выбору организации для обслуживания камер фотовидеофиксации нарушений ПДД за 171,1 млн рублей.

Как сообщается на портале госзакупок, в УФАС Нижегородской области с жалобой обратилось ООО "Аффинаж Айти".

В компании полагают, что заказчик в лице "Центра развития транспортных систем" специально ограничил конкуренцию.

Например, в документацию внесено требование о наличии у участников лицензии на техническую защиту конфиденциальных данных. Заявитель указывает на то, что системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения не являются средствами защиты информации.

Федеральную антимонопольную службу просят обязать ЦРТС устранить выявленные нарушения.

Ранее сообщалось, что число камер видеонаблюдения в Нижегородской области за 2024 год выросло на 60%.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
видеонаблюдение Госзакупки Конкурсы
Поделиться:
Новости по теме
14 января 2025 10:07  [373] Число камер видеонаблюдения в Нижегородской области за 2024 год выросло на 60%
02 сентября 2024 12:18  [980] Места установки камер видеонаблюдения поменяют в Нижегородской области
22 августа 2024 13:28  [744] Более 2 тысяч камер подключили к системе "Безопасный город" в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph